Казань, , 02:51 — REGNUM Арбитраж Татарии 10 июня 2020 года планирует начать рассмотрение иска «Татнефти» к бывшей «дочерней» компании французского производителя оборудования Heurtey Petrochem — ООО «Эртей Петрошем Рус» (Санкт-Петербург). В основу спора лёг контракт, по которому нефтекомпания выплатила аванс, но, по мнению заказчика, он не был отработан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к торгующей оборудованием ООО «Эртей Петрошем Рус», учреждённой в августе 2008 года, поступил еще в конце марта 2020 года. К производству дело приняли 11 апреля, назначив первое заседание на июнь. В споре речь идёт «о взыскании 752 725 022 руб. 80 коп. неотработанного аванса, 59 953 824 руб. 01 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами». Общая сумма претензий — 812 678 846,81 рубля.

В 2016 году ООО «Эртей Петрошем Рус» было исполнителем по контракту с «Башнефтью». Также среди клиентов компании отметились и другие российские нефтекомпании.