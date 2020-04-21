Москва, , 00:57 — REGNUM Стоимость нефть марки Urals в среднем по 2020 и 2021 годам составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий, говорится в прогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «Вопросы и уроки экономического кризиса 2020 года».

В базовом сценарии среднегодовая цена нефти составит $35 за баррель, прогнозируют эксперты. Для сравнения, в 2019 году цена Urals составляла $63,7 за баррель.

«В случае особенно глубокого экономического шока страны будут склонны действовать скоординировано в течение более длительного периода времени», — объяснили в АКРА.

В компании предположили также, что ограничения по добыче будут смягчаться, либо будут полностью сняты в 2021 году в зависимости от сценария. Но в любом из них цена на Urals будет повышаться. Напомним, 20 апреля нефтяные котировки в ходе торгов на международных площадках упали до отрицательных значений.

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