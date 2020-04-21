Москва, , 00:47 — REGNUM Решение уменьшить количество рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом «Внуково» из-за снижения спроса на фоне ситуации с новым коронавирусом приняла компания «Аэроэкспресс», 20 апреля сообщается на ее сайте.

В связи с этим перевозчик изменил расписание поездов по данному направлению. Так, с Киевского вокзала аэроэкспрессы будут отправляться в 8.00, 10.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, а из «Внуково» — в 7.00, 9.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» ограничила продажи авиабилетов на международные направления до августа 2020 года.

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