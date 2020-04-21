Рига, , 00:22 — REGNUM По данным Центрального Статистического Управления (ЦСУ) Латвии в марте пассажиропоток в аэропорту Рига рухнул на 55,7%, в сравнении с мартом 2019. Объём полученных и пересланных грузов и почтовых сообщений на 33%, пишет портал LSM.

В январе пассажиропоток аэропорта Рига составлял 525 тысяч, в феврале — 490, в марте — 236 тысяч. За весь первый квартал падение пассажиропотока в международном аэропорту Рига составило 12,6% по сравнению с 2019 годом.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.