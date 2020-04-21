Москва, , 00:12 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что уход мировых цен на нефть в отрицательные значения — это картельный сговор. Об этом Медведев написал 20 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что 20 апреля, в последний день торгов майскими фьючерсами на техасскую «легкую» нефть марки WTI ушла в отрицательные значения — до минус $40,32 за баррель. Июньские фьючерсы также пошли вниз, но остались в положительно зоне.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — пишет Медведев.

Он также считает, что в сложившейся ситуации пора переходить на продажу нефти по принципу take or pay, как это происходит в газовой сфере.

«С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами», — пишет Медведев.

«Бери или плати"(Take-or-Pay; ToP) — распространённая норма построения договоров о поставках некоторых видов товаров крупным покупателям. Тогда как поставщик берёт на себя обязательство предоставить товар вплоть до зафиксированных в договоре максимальных объёмов, покупатель обязуется в любом случае оплатить определённую часть этих объёмов, вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле в рассматриваемый период.