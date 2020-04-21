Москва, , 00:02 — REGNUM Защитник московского футбольного клуба «Казанка» Иннокентий Самохвалов скончался в возрасте 22 лет. Об этом сообщается сегодня, 20 апреля, на официальном агентство Reuters.

По данным агентства, в условиях пандемии коронавируса и, несмотря на новое соглашение ОПЕК+ Саудовская Аравия продолжает физическое вытеснение российской нефти с мирового рынка. В этом саудитов поддерживают Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Наступление саудиты начали в Китае и странах Юго-Восточной Азии, где они ведут планомерное вытеснение российской нефти более дешевым предложением.

Но и в Европе саудиты проявляют большую активность. Так, польские нефтеперерабатывающие заводы в апреле импортируют рекордные 560 тыс. тонн арабской легкой нефти через Гданьск. Польша вообще не будет в ближайшее время импортировать российскую нефть, так как все сократившиеся потребности покрываются более дешевой арабской нефтью.