Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Нефтяные котировки сегодня, 20 апреля, в ходе торгов на международных площадках упали до отрицательных значений.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, за техасскую «легкую» нефть марки WTI трейдеры предлагают доплатить аж $55 за баррель. То есть за то, что потребитель просто заберет некий объем нефти, трейдеры предлагают еще и заплатить такому потребителю.

Котировки основного российского экспортного бренда Urals также ушли в отрицательные значения — до — $2 за баррель.

Североморская Brent пока торгуется в положительном секторе, но цена снижается.

Такая ситуация связана с несколькими факторами. Во-первых, с 1 апреля 2020 года перестала действовать сделка ОПЕК+, по которой нефтедобывающие страны ограничивали свой уровень добычи. Сразу же начался демпинг на нефтяном рынке, и добыча нефти резко подскочила. Новое соглашение ОПЕК+ начнет действовать с 1 мая, а на сегодняшний день оно не действует.

Другой фактор — это пандемия коронавируса. Из-за нее мировая экономика буквально замерла. Миллионы людей сидят по домам в режиме самоизоляции. Уровень потребления большинства категорий товаров катастрофически упал. Упало также и потребление нефти и нефтепродуктов.

В итоге нефтяные хранилища по всему миру практически заполнены — нефть физически некуда девать. К тому же остановка добычи на части месторождений попросту невозможна технологически — то есть нефть все равно надо куда-то отгружать.

Стоит отметить, что речь идет о торговле фьючерсными контрактами, тем более майскими, срок действия которых заканчивается сегодня. Более того, это торговля финансовыми продуктами, которая похожа на пари, а не физической нефтью.