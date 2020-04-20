Подгорица, , 19:28 — REGNUM Рабочую сотовую сети стандарта 5G в Черногории можно ожидать к концу 2022 года. Об этом пишет издание Vijesti со ссылкой на регулирующие органы и сотовые компании.

В сообщении говорится, что «нет причин для беспокойства по поводу пагубных последствий сетей 5G, так как операторы мобильной связи заинтересованы в ее безопасности, поэтому пользователи в Черногории могут наслаждаться скоростями, обеспечиваемыми этой технологией через два года».

В начале марта 2020 правительство Словении сняло со своей повестки дня стратегию агентства AKOS по распределению спектра частот для 5G. Такое предложение поступило от министра администрации Руди Медведа, который сказал словенским СМИ, что «вопросы о вреде технологии 5G являются законными». Новость о том, что Словения в течение некоторого времени приостанавливает внедрение сети 5G, распространилась в регионе, но СМИ не транслировали статьи словенских журналистов и блогеров, утверждающих, что этот вопрос был скорее политическим решением, чем научным.

В Черногории надеются, что информация о вредном воздействии на организм человека от 5G прояснится или будет опровергнута.