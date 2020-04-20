Рига, , 19:09 — REGNUM Министерство благосостояния (Минблаг) Латвии в связи с пандемией выступило с инициативой о выплате пособий в размере 130 евро в течение четырёх месяцев тем, кто не сможет найти работу по окончанию срока получения пособия по безработице. Об этом сообщил государственный секретарь минблага Ингус Аллик порталу Nra.lv.

По расчётам, отметил он, такая помощь в стране может понадобится 18 000 жителям. Аллик добавил, что получатели этого пособия будут обязаны участвовать во всех предлагаемых Государственных агентством занятости мероприятиях и активно продолжать при этом поиски работы.

По его словам, для реализации инициативы потребуется 2,16 млн евро. Вопрос члены правительства рассмотрят в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.