Бишкек, , 19:04 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции может привести к срыву предстоящего отопительного сезона в Киргизии. Об этом заявил глава национального энергохолдинга Айтмамат Назаров на совещании с руководителями энергетических компаний республики, передает «Tazabek».

Председатель правления нацэнергохолдинга отметил, что такие риски возникли из-за того, что многие промышленные и коммерческие потребители электроэнергии приостановили свою деятельность после введения в столице и регионах Киргизии режима чрезвычайного положения.

По его словам, это привело к сокращению энергопотребления и, соответственно, уменьшению оплаты за ее использование. Это ставит под угрозу финансирование ремонтных работ и подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Айтмамат Назаров попросил руководство энергокомпаний пересмотреть расходы, чтобы продолжить выполнение плановых работ для обеспечения стабильного функционирования энергосистемы страны.

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