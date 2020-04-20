Бишкек, , 18:36 — REGNUM Министерство финансов Киргизии выделило фонду государственных материальных резервов 80 млн сомов (73,6 млн рублей) на закупку пшеничного зерна. Об этом сообщила пресс-служба минфина.

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Отмечается, что сделано это для восполнения стратегических запасов и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Из этих денег непосредственно на приобретение зерна продовольственной пшеницы будет потрачено 57 млн сомов (более 52,4 млн рублей), а остальные 23 млн сомов (более 21,2 млн рублей) — на железнодорожные услуги, услуги хранения и приема зерна.

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