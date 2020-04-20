Бишкек, , 18:32 — REGNUM В Киргизию прибыла первая партия пшеницы, закупленной в России для нужд фонда государственных материальных резервов республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

15 железнодорожных вагонов с 1028 тоннами пшеничного зерна доставлены на склады госпредприятия «Дан», расположенные в Чуйской области.

Отмечается, что ранее Киргизия подписала с Российской продовольственной корпорацией соглашение о приобретении 33 000 тонн пшеницы.

На этой неделе в Киргизию должны прибыть еще 36 вагонов с пшеницей, а остальная часть зерна будет доставлена до конца мая 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее по поручению правительства после введения режима чрезвычайного положения, среди малообеспеченных семей Киргизии распределено свыше 5 тонн муки и 150 тонн сахара.