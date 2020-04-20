Ашхабад, , 18:27 — REGNUM Вице-премьер-министр Пурли Агамырадов отчитался перед президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым о предпринимаемых правительством мерах по включению местных университетов в перечень престижных вузов международного уровня, передают туркменские СМИ.

По словам высокопоставленного чиновника, для этого уже создана специальная рабочая комиссия, в состав которой вошли представители министерства образования, министерства иностранных дел и министерства юстиции.

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Члены правительственной спецкомиссии изучили требования, предъявляемые международными организациями для вхождения учреждений образования в список элитных вузов, и разработали план, который предусматривает включение туркменских вузов в этот перечень до 2024 года.

Вице-премьер отметил, что теперь высшим учебным заведениям Туркмении нужно будет получить международную аккредитацию, наладить международную академическую студенческую и преподавательскую деятельность, а также внедрить инновационные методы.

Подводя итог, Агамырадов также сообщил, что правительство продолжает поэтапный перевод туркменских вузов на хозрасчет, а студентов — на платное обучение.

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