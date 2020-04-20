Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Американская авиакомпания United Airlines потеряла около $2,1 млрд за I квартал 2020 года из-за глобальной эпидемии коронавируса, 20 апреля сообщает агентство Reuters.

Около $1 млрд убытков связаны с инвестициями United Airlines в колумбийскую Avianca Holdings, которая с 24 марта не выполняет пассажирских рейсов, уволила половину персонала и находится в глубоком кризисе.

United Airlines рассчитывает на помощь правительства США в размере около $5 млрд и отдельный кредитный займ федерального казначейства на $4,5 млрд.

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