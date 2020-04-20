Нью-Йорк, США, , 17:35 — REGNUM Фондовый рынок США открылся и ведет торги 20 апреля в «красной зоне», индекс Dow Jones просел ниже 24 000 пунктов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 383,03 пункта (1,58%), до 23 859,46 пункта, индекс S&P 500 упал на 27,66 пункта (0,96%), до 2846,90 пункта, индекс Nasdaq упал на 22,90 пункта (0,26%), до 8627,24 пункта.

Уолл-стрит находится под давлением общего экономического бедствия из-за пандемии коронавируса в США, и в особенности негативных квартальных отчетов крупных банков и компаний.

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