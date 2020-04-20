Нью-Йорк, США, , 17:23 — REGNUM Американский нефтяной гигант Halliburton потерял $1,1 млрд на фоне снижения глобального спроса на нефть и нефтяных котировок из-за пандемии коронавируса, 20 апреля сообщает агентство Reuters.

«В оставшейся части 2020 года Компания ожидает дальнейшего снижения доходов и прибыли, особенно в Северной Америке» , — сообщил исполнительный директор Halliburton Джефф Миллер.

В качестве экстренной меры Halliburton планирует сократить капитальные затраты за год до $800 млн и расходы примерно на $1 млрд. Halliburton увольняет тысячи сотрудников и сокращает зарплаты.

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