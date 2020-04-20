Нью-Йорк, США, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Американский нефтяной гигант Halliburton потерял $1,1 млрд на фоне снижения глобального спроса на нефть и нефтяных котировок из-за пандемии коронавируса, 20 апреля сообщает агентство Reuters.
В качестве экстренной меры Halliburton планирует сократить капитальные затраты за год до $800 млн и расходы примерно на $1 млрд. Halliburton увольняет тысячи сотрудников и сокращает зарплаты.
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