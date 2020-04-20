Рига, , 17:13 — REGNUM На данный момент в Латвии не предоставили налоговые каникулы лишь 1% предприятий. Об этом сообщила генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Латвии Иева Яунземе порталу Dienas Business.

По ее словам, всего с просьбой отложить уплату налогов в СГД обратилось 3475 компаний. Она отметила, что положительный ответ дан представителям 2000 предприятий.

Яунземе отметила, что процент отказав среди рассмотренных заявлений равен лишь 1%. Остальные заявления будут рассмотрены в ближайшем будущем. По ее словам, общая сумма налоговой рассрочки равна почти 37 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.