Рим, , 17:09 — REGNUM 82% граждан Италии считают важным в условиях эпидемии и карантина покупать только продукты местного производства, передает Sky в понедельник, 20 апреля, со ссылкой на совместное исследование социологов группы SWG и бизнес-ассоциации Legacoop.

Таким образом граждане стремятся поддержать экономику страны, понимая, что эпидемия и ограничения нанесут серьезный удар и экономике в целом, и агропромышленному комплексу в частности, отметили авторы исследования.

По данным на 19 апреля, в Италии умерли 23 660 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 433. Выздоровели 47 055 человек, за день этот показатель увеличился на 2128. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3047. В настоящее время заражены 108 257 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 178 972.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. С середины апреля в некоторых регионах возобновлена работа книжных магазинов и магазинов с товарами для детей. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Обсуждается смягчение ограничений, оно может начаться 4 мая 2020 года, но не во всех регионах страны одновременно.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они смогут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.