Ашхабад, , 17:03 — REGNUM Несмотря на последствия пандемии коронавирусной инфекции, в двух из пяти стран Туркестанского региона ожидается уход экономик в отрицательную зону. Об этом говорится в докладе «Перспективы развития мировой экономики: грандиозный карантин» («World Economic Outlook: The Great Lockdown»), подготовленном аналитиками МВФ.

Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам 2020 года ВВП Казахстана снизится на 2,5%, а ВВП Киргизии рухнет сразу на 4%.

Ранее эксперты МВФ предрекали Казахстану экономический рост в пределах 3,9% в текущем году, а Киргизии — увеличение экономических показателей на 3,4%.

Вместе с тем, несмотря на ухудшение ситуации из-за последствий продолжающейся пандемии коронавируса, ВВП Туркмении в 2020 году ждет рост в 1,8% (против ранее прогнозировавшихся 6%).

Также замедлятся, но останутся в положительной зоне темпы роста узбекской и таджикской экономик. ВВП Узбекистана вырастет не на 6%, а лишь на 1,8%, Таджикистана — не на 4,5%, а только на 1%.

Прогноз аналитиков МВФ на 2021 год для стран Туркестана оказался более чем оптимистичным: рост экономики Казахстана составит 4,1%, Киргизии — 8%, Туркмении — 6,4%, Узбекистана — 7% и Таджикистана — 5,5%.