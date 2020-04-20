Рига, , 16:58 — REGNUM Латвии на восстановление экономики после пандемии понадобится всего год, в то время, как у Европы и мира на это уйдёт два или три года. Об этом в интервью журналистам программы «900 секунд» на телеканале ТВ3 сообщил экс-министр финансов Латвии Андрис Вилкс, ныне сотрудничающий с Европейским инвестиционным банком (EIB).

«Думаю, что европейской и мировой экономике понадобится около двух или трёх лет, чтобы вернутся к докризисному уровню. Верю, что Латвия это сделает за год. И будут регионы, которые не смогут вернуться обратно в течение многих лет», — сказал Вилкс.

Он не согласился с прогнозом МВФ о снижении ВВП Латвии в этом году на 8,6%. По его мнению, падение экономики Латвии и Прибалтики не может быть большим, чем в Испании, или Италии.

Вилкс считает, что заимствования, сделанные латвийским правительством на международных финансовых рынках, являются «правильным шагом», а также рекомендует направить средства на более быстрый запуск экономики.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.