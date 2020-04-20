Рига, , 16:41 — REGNUM В период с 15 марта по 14 апреля интенсивность движения на главных автомагистралях Латвии из-за режима чрезвычайной ситуации упала в среднем на 26%. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на данные предприятия Latvijas Valsts Celi.

Так, по данным представителей предприятия, в сегменте легковых машин интенсивность снизилась на 29%. Падение на 14% наблюдается и в секторе грузовых перевозок.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом самое большое падение интенсивности движения на 91% зафиксировано на Елгавском шоссе. На 48% упал трафик по Баускому шоссе, где возобновлён пограничный контроль. Кроме того, на 46% снизилась интенсивность движения по Таллинскому шоссе.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.