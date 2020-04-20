Рига, , 16:27 — REGNUM Оборот книгоиздателей в Латвии в марте рухнул на 30%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации издателей Латвии Лива Оступе порталу Tvnet.lv.

«В этой ситуации неясно, почему, находящимся рядом с продовольственными магазинами торговцам косметикой или товарами для дома разрешено работать, а книжные магазины должны быть закрыты», — сказала Оступе.

По ее словам, издатели уже почувствовали снижение покупательской способности населения. Так, оборот небольших издательских компаний рухнул на 70%. Число новых изданий снизилось в три раза.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.