Осло, , 16:25 — REGNUM О банкротстве четырёх своих дочерних предприятий сообщает 20 апреля норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle.

Разорились компании, находящиеся в Дании (три) и в Швеции (одна). В общей сложности в них работали 4,7 тыс. человек: 1571 пилот и 3134 члена экипажей.

Это произошло, как отмечают в компании, из-за вызванного пандемией экономического кризиса. При этом Norwegian уточняет, что этим компаниям датское и шведское правительства оказывали финансовую поддержку.

Напомним, госкомпания Norwegian сократила объём перевозок в прошлом месяце на 60%, поскольку упал спрос на авиабилеты из-за пандемии.

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