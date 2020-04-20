Лондон, , 16:07 — REGNUM ВВП в Грузии в 2021 году может вырасти на 4%. Такой прогноз сделал постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Тбилиси Селим Чакир в интервью, опубликованном 20 апреля Reuters.

Официальный представитель кредитной организации отметил, что МВФ выделит Грузии $1,6 млрд для преодоления шоковых последствий, которые вызваны в экономике страны пандемией коронавируса в мире.

Он также дал положительную оценку грузинским властям, которые для смягчения экономического кризиса в стране ввели временный мораторий на сбор налогов и упростили правила кредитования.

Напомним, ранее в МВФ снизили первоначальный прогноз по росту экономики Грузии в 2020 году с 4,3% до 0,3%.

Стоит отметить, что Грузия долгое время, следуя советам экспертов МВФ, в значительной степени переориентировала экономику на туристический сектор. Страна, у которой население порядка трех миллионов, в 2012 году приняла 4,7 млн туристов, а в 2019-м — около 9 млн. В то же время в Грузии был сокращен производственный сектор.

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