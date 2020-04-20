Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Выплата заработной платы более чем 100 тыс. сотрудников компании Walt Disney прекращена на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает 20 апреля BBC.

Компания из-за пандемии вынужденно приостановила деятельность, в частности, работу тематических парков и гостиниц в США, а также странах Европы и Азии. Отказ от выплаты зарплат примерно половине сотрудников позволит её сэкономить до $500 млн в месяц. В последнем квартале 2019 года выручка компании составила $1,4 млрд, уточняет Financial Times.

Персонал решено отправить в неоплачиваемый отпуск с полным сохранением медицинской страховки. Проживающим в США сотрудникам рекомендовано обратиться за государственной выплатой, обещанной в качестве поддержки в условиях распространения коронавируса.

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