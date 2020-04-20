Сеул, , 15:35 — REGNUM 20 апреля представители посольства Индии в Южной Корее подписали контракт на покупку 500 тыс. наборов для диагностики коронавируса с представителями южнокорейской компании Humasis. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, южнокорейская компания поставит тест-системы четырьмя партиями начиная с 30 апреля.

Отмечается, что сырьё для изготовления диагностических наборов будет закуплено в Индии.

Известно, что в течение последних несколько недель власти Индии закупили у южнокорейских компаний 450 тыс. тест-систем. Контракт на покупку тест-систем с представителями посольства Индии в Южной Корее был заключен впервые.