Москва, , 12:34 — REGNUM В марте 2020 года самой покупаемой моделью Porsche на российском авторынке стал внедорожник Cayenne. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За месяц внедорожник Cayenne приобрели 422 российских автолюбителя, что на 64% больше результата продаж 2019 года.

Вторым по популярности на авторынке среди моделей Porsche в РФ стал кроссовер Macan — 137 проданных автомобилей. Этот результат на 28,6% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает модель Panamera. За март текущего года её приобрели 36 человек, в то время, как за аналогичный месяц прошлого года владельцами Panamera стали 28 человек.

Всего же российские дилеры компании Porsche в марте текущего года продали 637 единиц новых авто — на 31,6% больше, чем год назад.

Ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель Porsche оснастит Porsche 718 Cayman GT4 RS четырёхлитровым шестицилиндровым атмосферным движком мощностью 500 «лошадей».

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