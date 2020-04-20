Сеул, , 12:36 — REGNUM Южнокорейская компания GS E&C получила заказ от Управления наземного транспорта Сингапура на строительство железнодорожного испытательного полигона. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, общая стоимость проекта, который планируется завершить к концу 2024 года, составляет 550 млрд вон (~$451,6 млн).

Известно, что это девятый проект, выполняемый южнокорейской компанией по заказу Управления наземного транспорта. Общая стоимость всех проектов составляет 4,3 трлн вон (~$3,53 млрд).

Напомним, что недавно другая южнокорейская компания Hyundai Engineering выиграла заказ на строительство третьего торгового центра AEON Mall в Камбодже общей стоимостью 200 млрд вон (~$164,4 млн).

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