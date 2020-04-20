Москва, , 12:19 — REGNUM ОАО «РЖД» предоставит предприятиям малого и среднего бизнеса беспроцентную отсрочку по аренде недвижимого имущества. Как сообщили в пресс-службе компании, такое решение было принято в рамках мер, предпринимаемых правительством РФ для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Отсрочка будет действовать в течение шести месяцев с даты установления специальных административно-правовых режимов, вводимых регионами в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией каронавируса.

В компании объяснили, что за отсрочкой могут обращаться владельцы малых и средних предприятий — арендаторы объектов недвижимости и земельных участков, в том числе расположенных вблизи железнодорожных вокзалов. При этом особыми условиями могут воспользоваться и те предприятия, чья деятельность не была ограничена во время карантина, но которые испытывают трудности, вызванные снижением покупательского спроса и пассажиропотока. Погасить задолженность можно будет в течение года в рассрочку.

С начала введения особого санитарно-эпидемиологического режима РЖД приняли целый ряд мер в целях поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в части предоставления различных скидок на грузоперевозку и особых условий по доставке социально значимых и скоропортящихся грузов. Буквально накануне компания подписала соглашение с АО «Корпорация «МСП», в соответствии с которым стороны обязались способствовать увеличению объемов закупок у малых и средних предприятий. Согласно договору, РЖД взяли на себя обязательства по подбору подходящих рынков сбыта продукции, а «Корпорация «МСП» будет осуществлять поиск потенциальных поставщиков и оказывать им консультационную поддержку.

В РЖД подчеркивают, что делают все возможное для бесперебойного и оперативного снабжения регионов страны продукцией первой необходимости, значительная часть которой производится в том числе представителями малого и среднего бизнеса.