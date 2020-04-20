Ташкент, , 12:11 — REGNUM Центральный банк Узбекистана доставил из Федерального резервного банка Нью-Йорка $200 млн. Об этом 20 апреля заявил председатель правления Центробанка республики Мамризо Нурмуратов изданию davletov.uz.

По его словам, запас валюты на сегодняшний день составляет $311 млн. Запасы на будущее обеспечены за счет контракта с Федеральным резервным банком Нью-Йорка, отметил Нурмуратов.

Он добавил, что коммерческие банки самостоятельно запасаются валютой. Однако из-за транспортных ограничений регулятор самостоятельно доставил наличность. «Если какому-нибудь банку потребуется наличная валюта, то он возьмет ее у нас», — сказал глава Центробанка.

Отметим, с апреля 2020 года в Узбекистане вырос спрос на иностранную валюту. В марте банки ежедневно продавали около $13 млн, а уже 13 апреля объем продаж составил $22 млн.

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