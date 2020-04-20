Москва, , 12:14 — REGNUM Эффективность деятельности муниципальных властей в городах будет оцениваться в вопросах экономики по специальной методике, разработанной в Москве. Об этом 20 апреля сообщается на странице комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Методику оценки экономической эффективности градостроительных проектов разработал ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» по поручению Москомархитектуры. Данные материалы призваны помочь разработчикам прогнозировать финансово-экономические последствия в бюджетной и инвестиционной сферах.

Применение методики предусмотрено «Стандартом комплексного развития территорий», который в 2019 году по поручению председателя правительства России подготовили Минстрой РФ и ДОМ.РФ. На данный момент документ носит рекомендательный характер. В то же время указанный механизм обоснования инвестиций успешно апробирован для реализации программы реновации жилищного фонда города Москвы. С учетом планируемых изменений в федеральном законодательстве, методика в скором времени стать обязательной.

«Методические рекомендации Градплана, разработанные по заказу Москомархитектуры, позволяют оценить экономическую целесообразность градостроительных решений, посчитать не только инвестиционные затраты и эксплуатационные расходы, но и положительные денежные потоки в бюджетной и инвестиционной сферах», — сказала руководитель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

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