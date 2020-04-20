Москва, , 12:08 — REGNUM Рынки акций Азиатского-тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов сегодня, 20 апреля. Так, японский фондовый индекс Nikkei 225 к 08:13 мск опустился на 1,13%. Стоимость автопроизводителя Toyota Motor снижается на 1,5%, производителя электроники Sony — на 1,3%.

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Акции Wharf Real Estate Investment снижаются на 2,7%, южнокорейский KOSPI к 08:15 мск опустился на 0,49%, сообщает финансовый портал investing.com. Капитализация LG Electronics снижается на 0,7%, акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors теряют 2,6% и 1% соответственно.

При этом китайский индекс Shanghai Composite к 08:18 мск вырос на 0,16%, гонконгский Hang Seng — снизился на 0,18%.

Отмечается, что падение происходит на фоне снижения базовой ставки Народным банком Китая (НБК). Так, ставка по кредитам на год была уменьшена на 20 базисных пунктов — с 4,05% до 3,85%. Ставка по кредитам на пять лет и более понижена с 4,75% до 4,65%.

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