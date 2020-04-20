Москва, , 12:05 — REGNUM В России не может быть дефицита гречки, поскольку созданы большие запасы. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Никакой дефицит гречки нас не ожидает в принципе, не может ожидать — запасов очень много», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, на текущий момент «недоедено» порядка 300 тыс. тонн гречихи, а в пересчёте на крупу это 240 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор призвал жителей России не закупать продукты питания впрок. Просроченные продукты могут нанести вред. Продовольственные магазины работают в постоянном режиме.

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), абсолютное большинство жителей России (87%) не считает, что из-за коронавируса необходимо закупать продукты питания впрок.