Москва, , 10:37 — REGNUM Выступающий в арбитраже Москвы в качестве истца «Промсвязьбанк» существенно сократил свои претензии к голландской компании Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых. Вместо 16,519 млрд рублей он требует взыскать с ответчика только 19,604 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В материалах дела, которое начали рассматривать ещё в январе 2018 года, уточняется, что «истец просит признать договор купли-продажи ценных бумаг № ДКП 141 217−12 от 14.12.2017, заключённый между ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН: 1 027 739 019 142 ИНН: 7 744 000 912) и Промсвязь Капитал Б.В. (Promsvyaz Capital B.V.) недействительным, а также взыскать с ответчика в пользу истца 19 604 676 руб. 14 копеек». Первоначальное финансовое требование составляло 16 519 343 494,7 рубля. Дмитрий Ананьев, а также Центробанк РФ, Московская биржа ММВБ-РТС, Национальный расчётный депозитарий, ООО «Универкапитал», банк «Финансовая корпорация Открытие» и «Газпромбанк» являются в деле третьими лицами. Претензии истца будут рассмотрены 4 июня 2020 года. Слушания, назначенные на апрель, были отложены в связи с ограничительными мерами в свете пандемии коронавируса.

В основе спора лежат сделки по продаже акций банка через брокеров. Осенью 2019 года к ряду ответчиков претензии были сняты и подписано мировое соглашение.

Напомним, экс-владельцы «Промсвязьбанка» Дмитрий и Алексей Ананьевы проходят фигурантами уголовного дела. Следствие считает, что группа лиц через заключение договоров купли-продажи ценных бумаг с подконтрольными организациями совершила хищение денежных средств из банка.