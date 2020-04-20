Москва, , 08:19 — REGNUM Торги на Мосбирже 17 апреля открылись снижением по иностранным валютам. В первый час торгов курс доллара снижался до 73,43 руб. Из-за ограниченных колебаний цен на нефть курс доллара сохранил боковое движение на уровне 74 руб. до закрытия торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублю укреплением против американского доллара и британского фунта, а также ослаблением против евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,22%, до 73,99 руб., фунт/рубль — на 0,04%, до 92,30 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,03%, до 80,37 руб.

Рубль незначительно подешевел к евро из-за общего ослабления доллара на торгах в Чикаго. У инвесторов повысился аппетит к риску на фоне новостей об успешных результатах испытания экспериментального лекарства от коронавируса и плана президента Трампа по открытию экономики.

Инвесторы ухватились на эту новость, не проверив предварительные результаты. Препарат разработан компанией Gilead Sciences и тестировался на 125 людях в медицинском центре Чикагского университета. Два человека умерли, остальные вылечились. Акции Gilead на открытии биржи подскочили на 11%: с $76,54 до $85,03.

Сегодня, 20 апреля, баррель нефти марки Brent подешевел на 2,25%, WTI — на 16,7%, до $15,36 доллара. Обвал связан с экспирацией майского контракта, которая состоится 21 апреля.

Объем торговли сместился в июньский контракт, цена которого составляет $23,72 за баррель. Brent подешевела, поэтому окажет негативное влияние на рубль. Открытие стоит ожидать в районе 74,25 руб.

Если Brent сильно не просядет, то в паре доллар/рубль сохранится боковое движение около уровня 74 руб. Покупатели же планируют вернуть курс к уровню 75,45 руб.

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