Барнаул, , 07:51 — REGNUM Заместитель министра транспорта Алтайского края Сергей Потапов, отвечавший за дорожную отрасль, стал руководителем департамента строительной политики Воронежской области. Как сообщает ИА REGNUM, согласно указу воронежского губернатора Александра Гусева, к своим обязанностям он приступит уже сегодня, 20 апреля 2020 года.

Как сообщает канал «Неляпунов», об этом назначении стало известно ещё в конце января 2020 года. Тогда же Сергей Потапов ушёл в отпуск:

«Самое интересное, что перед отпуском чиновник проработал в Алтайском крае всего три месяца. Он был назначен на должность замминистра в октябре 2019 года. На своем посту Сергей Потапов курировал дорожное хозяйство всего региона. К слову сказать, очень ответственная должность. Но ничего выдающегося не сделал. Точнее — совсем ничего не сделал. И после его отъезда о нем мало кто вспомнит.

В Алтайский край Сергея Потапова пригласил министр транспорта региона Александр Дементьев, который в своё время занимал аналогичную должность в Воронежской области. После череды скандалов Александр Дементьев ушёл в отставку, но Виктор Томенко пригласил его на работу в Алтайский край. Сколько ещё командировочных ждут «тёплого» места, отсиживаясь на алтайской земле? Уверены, что их достаточно. И это не последняя отставка», — пишет «Неляпунов».

Напомним, Сергей Потапов родился 7 января 1967 года в селе Репном Новоусманского района Воронежской области. С 2013 по 2019 год занимался коммерческой деятельностью: с 2013 по 2015 год был вице-президентом ООО «Стройгазконсалтинг».