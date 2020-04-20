Москва, , 07:48 — REGNUM В арбитраж Москвы от территориального управления Росимущества столицы страны поступил иск к Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Сумма претензий превышает 381 млн рублей, но иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление, подробности которого пока неизвестны, поступило 16 апреля 2020 года. Сумма претензий — 381 138 401,99 рубля. Известно, что академия в управлении имеет ряд объектов недвижимости. На сайте учебного заведения уточняется, что площадь только московского кампуса насчитывает почти 320 тыс. кв. м, а совокупные площади академии и филиальной сети равны 747,6 тыс. кв. м.

Академия была создана указом президента РФ в сентябре 2010 года через объединение академии народного хозяйства при правительстве России, Российской академии госслужбы и 12 федеральных образовательных госучреждений.

По открытым данным, академия выступала поставщиком в 6702 госконтрактах на сумму свыше 6,575 млрд рублей и была заказчиком в 13,2 тыс. контрактах на сумму более 59 млрд рублей.