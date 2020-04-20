Барнаул, , 07:31 — REGNUM Алтайский край по-прежнему является неблагополучной территорией с точки зрения демографии. В рейтинге, составленном Ria.ru, из 85 российских регионов Алтайскому краю отведено 62-е место.

За 2017—2019 годы естественная убыль населения края составила 28,9 тысячи человек. Миграционный прирост за это же время уменьшился на 19,6 тысячи человек. При численности населения 2317,2 тыс. человек, убыль населения составила 2,1%. Среди всех сибирских регионов это один из наихудших результатов. Ещё печальнее показатели в Омской области, где убыль населения за последние три года составила 2,3%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года, по официальным данным Новосибирскстата, в Алтайском крае на 43 369 прибывших пришлось 43 413 выбывших. Таким образом, миграционная убыль составила 44 человека.

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