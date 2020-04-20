20 апреля 2020 | Время чтения 8 мин

В России на сегодня зарегистрированы и допущены к обращению 11 тест-систем для диагностики COVID-19. Часть из них выпускают коммерческие компании.

Анастасия Степанова, , 07:01 — REGNUM В России количество подтверждённых случаев COVID-19 на фоне увеличения числа тестирований существенно выросло. Оперштаб также сообщил, что 43% новых пациентов не проявляют никаких симптомов заражения, то есть «увидеть» его позволяет только соответствующее исследование. На сегодня растёт востребованность тестов и реагентов для них. ИА REGNUM проанализировало некоторые компании — производители тестов и выяснило, кто же получит прибыль на фоне пандемии.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

О производителе реагентов

На прошлой неделе Росздравнадзор выдал первое регистрационное удостоверение на медицинское изделие по новым правилам, введённым на фоне пандемии для упрощения разрешительной процедуры. Документ был выдан всего через три дня с момента подачи заявления. Производителем изделия «Набор реагентов для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2, вызывающих тяжелую респираторную инфекцию, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «SBT-DX-SARS-CoV-2», партия 330−265» является ООО «Система-БиоТех», а площадкой, которая непосредственно осуществляет производство — ООО «Ниармедик плюс».

По данным ЕГРЮЛ, научно-исследовательская компания «Система-БиоТех» зарегистрирована в июне 2017 года в Москве. Её уставный капитал минимален — 10 тыс. рублей. Директор компании с октября 2019 года — Дмитрий Мордвинцев, а владелец «Система-БиоТех» — ООО «Система телеком активы». Мордвинцев зарегистрирован также как индивидуальный предприниматель (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) и владелец 15% доли в московской компании «Анальгетики будущего». В числе владельцев последнего отметились Татьяна Федорова, Петр Опарин, Александр Василевский (совладелец компании «Биотехнологии будущего») и институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук. Год назад в числе совладельцев был также Евгений Гришин (соучредитель ООО «Диоптра» и ликвидированной общественной организации «Нейрохимическое общество»).

Пробы на вирус COVID-19 в белорусской лаборатории Minzdrav.gov.by

Возвращаясь к владельцу «Система-БиоТех» — ООО «Система телеком активы». Компания ведёт деятельность по предоставлению услуг телефонной связи с ноября 2010 года. Она принадлежит ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» (АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова) и АО «Система финанс».

Компания-производитель, фигурирующая в разрешительных документах — «Ниармедик плюс» учреждена для производства лекарственных препаратов в мае 2002 года. Её гендиректор — Владимир Нестеренко, который имеет в компании небольшой процент. 99,99% доли в компании принадлежит кипрской компании «Ниармедик интернэшнл лимитед». Доля последней находится в залоге у Сбербанка до 2026 года. Также ООО «Ниармедик плюс» выступало владельцем долей в десятке компаний Москвы и Калужской области, в том числе частных клиник, научно-исследовательских компаний, в том числе ООО «Биофармахолдинг».

По открытым данным, «Ниармедик плюс» являлось поставщиком в 1608 государственных контрактах на сумму свыше 4,697 млрд рублей.

Тесты: о некоторых производителях

По данным Росздравнадзора, на сегодня в России уже зарегистрированы и допущены к обращению 11 тест-систем для диагностики COVID-19. На начальном этапе таких систем было всего три.

«В настоящее время для подтверждения клинического диагноза COVID-19 используется метод амплификации нуклеиновых кислот, который имеет высокую диагностическую специфичность и чувствительность: выявляется более 95% клинических образцов, содержащих SARS-CoV-2», — отмечается в сообщении ведомства.

Проверить является ли система официально зарегистрированной, можно на сайте Росздравнадзора.

Одна из таких систем 17 апреля 2020 года получила регистрационное удостоверение. Речь идёт о наборе «для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени в вариантах исполнения по ТУ 21.10.60−004−06931260−2020». Организацией-заявителем является ООО «Эвотэк-Мирай геномикс» (ранее называлось ООО «Медпромресурс»). Производителем изделия числится ООО «Сигма Лаб» из Сколково.

Наборы реагентов для тестирования на COVID-19 Phc.org.ua

В целом за бывшим «Медпромресурсом» в базе Росздравнадзора числятся три удостоверения, выданных в один день, в том числе на «амплификатор изотермический для детекции РНК вируса SARS-CoV-2» (производитель находится в Татарии — АО «ПоЗиС») и на «набор реагентов для выделения РНК вируса SARS-CoV-2 из биологического материала» (производитель — всё то же ООО «Сигма Лаб»).

Интересный факт: компания «Эвотэк-Мирай геномикс» ещё в середине марта — начале апреля 2020 года подписала контракты на сумму 269,28 млн рублей. Один из них на сумму 5,28 млн рублей был подписан 1 апреля 2020 года на поставку набора для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени с «Центральной клинической больницей с поликлиникой» управления делами президента РФ. Второй на сумму 72 млн рублей подписан с госучреждением Московской области «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» — на поставку сборного набора медизделий для выявления вируса. Третий контракт, как с единственным поставщиком, был подписан ещё раньше — 14 марта 2020 года. На 192 млн рублей ООО должно поставить портативные мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19 и набор для выявления РНК коронавирусов SARS-CoV-2 в биологическом материале. При этом поставщиком продукции в контракте было указано ООО «СмартЛайфКеа». Единственная компания с таким названием создана в апреле 2019 года для производства диагностического и терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях. С февраля 2020 года компания «прописана» в Татарии. Её гендиректор — Рамиль Зайнуллин, который владеет в ней 18% доли. Основной владелец — японская компания «К.К. «ЛВЛ».

Возвращаясь к «Эвотэк-Мирай геномикс», о которой ещё в марте 2020 года Российский фонд прямых инвестиций сообщал, как о созданной «для продвижения новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса COVID-19». Отмечалось, что эту систему будут использовать не только в России, но и за её пределами. Тогда компания называлась ООО «Медпромресурс», но в марте 2020 года ей поменяли название на «Эвотэк-Мирай геномикс».

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в марте 2017 года. Уставный капитал — 50 тыс. рублей. Директор с марта 2020 года, сменивший на этом посту Германа Лукашова, — Ленар Валеев, который имеет доли как минимум в четырёх компаниях Татарии и Москвы, работающих в сфере научных исследований и разработки компьютерного программного обеспечения. Владельцы «Эвотэк-Мирай геномикс» — ООО «Генетические технологии» и японская компания «К.К.Мирай Дженомикс». Вместо последней до марта 2020 года учредителем был Герман Лукашов, который на сегодня является руководителем «Генетических технологий» и владельцем долей в ряде компаний, в том числе работающих в сфере обработки отходов и лома чёрных металлов.

Ленар Валеев

Компания «Генетические технологии» создана для капиталовложений в уставные капиталы в июле 2018 года. Её владельцы — Алексей Козлов с долей 35%, закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Дельта» и Николай Ишметов (в некоторых источниках числится экс-директором ООО «Рубикон», которым владеют кипрские компании LAXONT HOLDINGS LIMITED и EXARZO HOLDINGS LIMITED, а также фонд развития Дальнего Востока и Арктики).

Алексей Козлов, помимо того, что является членом правления «Сибур холдинга» и в 2012—2015 годы работал в департаменте социального развития правительства России, является владельцем доли в ООО «Сигма Инвест». Среди совладельцев этой компании, созданной в ноябре 2019 года через разделение ООО «Фотон» для предоставления финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включённых в другие группировки, — ещё один член правления «Сибура», член совета директоров Petrochemical India Private Limited, член совета директоров Reliance Sibur Elastomers Private Limited Марина Медведева и ряд других представителей «Сибура».

Компания «Генетические технологии» совместно с известным создателем клиник «Мать и дитя» Марком Курцером владеют также ООО «Эвоген». В свою очередь в активе Курцера также есть доля в известном клубе охотников и рыболовов «Времена года», в котором состоит и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Во «Временах года» также отметились и бизнесмены списка Forbes. К примеру, в числе создателей клуба — Сергей Ястржембский, Сергей Лисовский, Виталий Мащицкий.

С Чемезовым у Курцера также есть совместное некоммерческое предприятие «Неотложная медицинская помощь», где третьим совладельцем является Владимир Артяков, чьи данные совпадают с данными заместителя Чемезова. Владимир Артяков в разные годы работал в «Рособоронэкспорте», был главой совета директоров АВТОВАЗа, а с августа 2007 по май 2012 года был губернатором — председателем правительства Самарской области. Тем временем Дмитрий Владимирович Артяков является директором и бывшим соучредителем ООО «Модум-транс», из числа владельцев которого в декабре 2019 года вышел один из сыновей бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки — Артём.

Владимир Артяков Sildream

О компаниях, которые в базе Росздравнадзора числятся производителями продукции «Эвотэк-Мирай геномикс» — АО «ПоЗиС» и «Сигма Лаб», известно следующее.

ООО «Сигма Лаб» создано в ноябре 2018 года для производства мединструментов и оборудования. Владельцы — директор Алмаз Бекбаев и Вячеслав Ильгов. Ранее в число владельцев входили бизнесмены Андрей Петропавловский и Ирина Романова, которые работают в этой же сфере, но через другие юрлица. Например, Петропавловский руководит ООО «Лидер биомедикал рус», которое принадлежит фирме из Гонконга «Лидер биомедикал лимитед».

АО «ПоЗиС» из Татарии широкой общественности более известно как производитель холодильников, но предприятие также выпускает и медицинское оборудование, в том числе рециркулятор, который числится прибором, защищающим «от болезнетворных бактерий и микроорганизмов». Возглавляет компанию Радик Хасанов, который некоторое время назад был главой Зеленодольска. Компания «ПоЗиС» входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».