Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Единственное судно, способное завершить укладку труб для «Северного потока — 2», направляется в Порт-Саид в Египте. Об этом говорят данные портала Myshiptracking.

Судно «Академик Черский» в начале февраля начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке. Затем поступило сообщение о том, что оно отправилось в Сингапур, а в начале марта двинулось на Суэц в Египте, куда должно было зайти 25 марта.

Уточняется, что «Академик Черский» зайдет в Порт-Саид ночью 30 апреля.

Судно находится в собственности «дочки» «Газпрома» — ООО «Газпром флот».

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