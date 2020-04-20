Москва, , 04:36 — REGNUM Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило правительству страны временно приравнять официально работающих мигрантов к гражданам России для получения ими пособий по безработице. Об этом сообщается в письме агентства, адресованного председателю правительства Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

«На время оказания поддержки работникам организаций приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице», — отметила в письме руководитель АСИ Светлана Чаушева.

Уточняется, что данная мера была реализована в Португалии, где 580 тысяч мигрантов были приравнены к гражданам страны.

Как 20 апреля сообщало ИА REGNUM, АСИ рекомендовало правительству поднять пенсии и зарплаты бюджетникам до 10% для поддержания спроса на продукты отечественной промышленности.

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