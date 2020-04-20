Москва, , 03:46 — REGNUM В арбитраж Москвы от геологоразведочной фирмы из Башкирии поступил иск к совместному предприятию Газпрома и вьетнамской компании — ООО «Газпромвьет». Сумма претензий по иску, который пока не принят к производству, превышает 282 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск АО «Башнефтегеофизика», нефтесервисного предприятия с более чем 85-летней историей, поступил 15 апреля 2020 года. Сумма претензий — 282 158 476,4 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в сентябре 2010 года для добычи природного газа и газового конденсата. Её уставный капитал — более 2,5 млрд рублей. Директор — Игорь Красников, владельцы — ПАО «Газпром» и вьетнамская «Корпорация нефти и газа Вьетнама».

В конце марта 2020 года уфимская компания уже взыскивала через суд с «Газпромвьета» задолженность по договору на выполнение сейсморазведочных работ, заключённому в 2015 году. По нему подрядчик по поручению заказчика взялся выполнить соответствующие работы на Северо-Пуровском участке недр. Работы были завершены, но в части оплаты произошла просрочка. В итоге суд взыскал с ООО в пользу АО «Башнефтегеофизика» «проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 31 472 959 рублей, расходы по оплате госпошлины в сумме 180 365 рублей».