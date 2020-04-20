Пенза, 20 апреля 2020, 03:18 — REGNUM Арбитраж Пензенской области прекратил производство по крупному финансовому спору между производителем цемента — компанией «Азия Цемент», выступившей истцом, и транспортным холдингом из Москвы — «Совфрахт». В споре на сумму более 1,05 млрд рублей истец отказался от своих претензий до начала слушаний по существу, что и стало основанием для прекращения производства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Третьим лицом в споре выступало ОАО «Российские железные дороги».
Напомним, в числе владельцев истца — госкорпорация «ВЭБ.РФ» и фирма «Кордиселла инвестментс лимитед» (Кипр). Ответчик же является крупным транспортным холдингом, который осуществляет как железнодорожные перевозки, так и доставку грузов морскими, речными путями. На март 2020 года долю в 51,17% в ПАО «Совфрахт» имело ООО «Транскапитал» (Москва).