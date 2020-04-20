Казань, , 03:01 — REGNUM Бывший министр финансов Татарии, экс-глава правления обанкроченного три года назад «Татфондбанка» Роберт Мусин в рамках дела о личном банкротстве получил претензии от ещё одного банка. «Интехбанк», став третьим заявителем среди банков-банкротов в этом деле, требует включить в реестр кредиторов требование на более чем 25,7 млрд рублей. Рассмотреть заявление арбитраж Татарии планирует 27 мая 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рассмотрение заявления «Интехбанка», долги которого перед 3,5 тыс. кредиторов — бывшими клиентами в начале марта 2020 года превысили 26,288 млрд рублей, было отложено из-за введения ограничений в свете пандемии. Сумма заявленных претензий — 25 млрд 727 млн 195 тыс. рублей.

До «Интехбанка» требование на сумму свыше 141 млрд рублей заявил ТФБ, а на сумму 1,2 млрд рублей претензии как субсидиарную ответственность к пяти бывшим топ-менеджерам, включая Мусина, имеет «Татагропромбанк».

Напомним, Роберт Мусин не только некоторое время возглавлял правление крупного республиканского банка с долей региона в нём свыше 46%, но и имел депутатский мандат в Госсовете Татарии одного из созывов, а также руководил ранее министерством финансов РТ. Проблемы «Татфондбанка», которые и повлекли за собой банкротство Мусина, начались осенью 2016 года. В декабре того же года регулятор ввёл в банке временную администрацию, результаты проверки которой также легли в основу уголовного дела. В марте 2017 года ТФБ остался без лицензии, потянув за собой цепочку взаимосвязанных организаций, в том числе «Татагропромбанк» и «Интехбанк». В апреле этого же года ТФБ признали банкротом, и к марту 2020 года его долги перед тысячами кредиторов превысили 168,9 млрд рублей.

Помимо этого, Роберт Мусин — фигурант уголовного дела.