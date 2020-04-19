Москва, , 14:11 — REGNUM Россию ожидают негативные цифры по итогам второго квартала, но восстановление экономики «может быть быстрым». Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается России, конечно же, мы получим серьезные негативные цифры по второму кварталу. Но здесь важна своевременная реакция, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить», — заявил Орешкин.

Он также указал на необходимость минимизировать последствия, сохранить коллективы, «чтобы на фазе выхода и восстановления экономической активности мы смогли это сделать максимально быстро, с наименьшими потерями».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, эксперты во всем мире ожидают серьезных негативных последствий от экономического кризиса на фоне коронавируса. Финансовые и экономические последствия пандемии приведут к заметному нарастанию дефицитов бюджета и коэффициентов задолженности государств. Спад производства ещё более усугубит падение доходов бюджета, отмечается в докладе МВФ.

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