Берлин, , 17:51 — REGNUM О планах возобновить производство автомобилей в ЕС заявила компания Audi AG в своём пресс-релизе 17 апреля.

В компании отметили, что учитывают рекомендации минздрава Германии, а также других стран ЕС. Также решения Audi AG будут согласовываться с решениями Volkswagen AG, в которую входит компания.

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Напомним, в Volkswagen AG заявили, что планируют вновь начать производство на заводах ЕС, ранее приостановленное из-за карантинных мер.

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