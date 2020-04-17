Рига, , 17:46 — REGNUM Компания Tallink Latvija, осуществляющая паромные перевозки из Риги в Стокгольм, подала в Государственное агентство занятости (NVA) Латвии заявление о начале процесса коллективного увольнения 550 сотрудников. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сказал 17 апреля исполнительный директор Tallink Grupas Паво Неген.

«Мы принимаем это решение с тяжёлым сердцем. Мы вынуждены непрерывно искать варианты, которые могли бы помочь компании не потерять жизненно важных для неё людей», — сказал Неген.

По его словам, увольнение коснётся, в первую очередь, обслуживающего персонала ходящих под латвийским флагом паромов Isabelle и Romantika. Оба парома из-за введения режима ЧС с середины марта находятся в порту Риги. Компании неизвестны сроки — когда паромное сообщение может быть восстановлено, добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.