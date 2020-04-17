Пекин, , 17:41 — REGNUM В Китае по итогам марта 2020 года отмечено незначительное улучшение ситуации на рынке труда. Официальный уровень безработицы составил 5,9%, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, сообщает 17 апреля Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

С января по март 2020 года, согласно отчёту ведомства, в стране были созданы почти 2,3 млн новых рабочих мест в городской местности, и это позволило сохранить стабильный уровень занятости.

Отметим, что расчёт уровня зарегистрированной безработицы в КНР ведётся на основе выявленного числа городских безработных, включая мигрантов трудового возраста.