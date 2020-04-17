Подгорица, , 17:37 — REGNUM Общий объем внешней торговли товарами в Черногории в 2019 году составил около трех миллиардов евро, а импорт был примерно в шесть раз выше, чем экспорт, сообщает черногорское статистическое ведомство Монстат.

«Согласно окончательным данным, общий объем внешней торговли Черногории за январь-декабрь 2019 года составил 3 016,2 млн евро, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Экспорт товаров составил 415,5 млн евро, а импорт — 2,6 млрд евро.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 3,8 процента, а импорт — на 1,8 процента», — отмечает ведомство.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были: Сербия (107,9 млн евро), Венгрия (45,0 млн евро) и Босния и Герцеговина (29,8 млн евро).

Импорт в основном идет в страну из Сербии, Германии и Китая.