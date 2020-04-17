Рига, , 17:29 — REGNUM Убытки Рижского зоопарка к концу мая из-за карантинных мер в связи с пандемией составят 430 000 евро. Об этом сообщил 17 апреля председатель правления Рижского зоопарка Роланд Грейзиньш порталу LSM.

«Самое урожайное время для зоопарка июнь, июль, август. Тогда мы получаем 90% всего заработка. Поэтому, когда закончатся ограничительные меры мы будем просить о дополнительной дотации, чтобы выжить», — сказал Грейзиньш.

По его словам, в обычное время Рижский зоопарк зарабатывает половину, это около 2 млн евро, своего годового бюджета самостоятельно.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.